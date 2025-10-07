На війні загинув росіянин, мобілізований із колонії. У нього була затримка розвитку – він не вмів читати

На фронті 2 серпня загинув житель міста Кемерово Семен Карманов, у якого була отримана ще у дитинстві третя група інвалідності та діагностована затримка інтелектуального розвитку. Про це розповіла виданню «Медіазона» сестра Карманова Анастасія.

У повідомленні військкомату вказано, що Карманов загинув через поранення в голову. Його поховали в закритій труні. Інші обставини загибелі родичам невідомі.

Семену Карманову було 27 років. Його забрали до армії у 2023 році з колонії, де він відбував термін через крадіжку. На свободу Карманов мав вийти у квітні 2024 року, але восени 2023-го підписав контракт.

Мати Карманова Світлана розповідала, що через діагноз її син так і не навчився читати. Вона припускала, що підписати контракт Семена змусили, скориставшись його довірливістю. «Він не міг його (документ) прочитати, і ці менти із зони цим скористалися! Інвалід – та й хрін із ним», – казала Світлана.

За словами сестри Семена Анастасії, брат казав їй, що на нього чинили тиск у колонії. «Я так зрозуміла, що він подумав, що якщо не погодиться, то йому доведеться відбувати більше покарання на цій же зоні», – розповіла вона.

Це вже не перший росіянин із порушеннями інтелекту, мобілізований до лав російської армії для участі у війні проти України. У березні 2025 року загинув паралімпієць із російського Омська Олександр Работницький із таким діагнозом.

Ще одного росіянина, 22-річного Олексія Вахрушева з діагнозом «розумова відсталість VIII виду» завербували під погрозами «посадити на 10 років за крадіжку».