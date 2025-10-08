Уряд визначив критерії держав, громадяни яких зможуть спрощено набувати громадянство України

Український уряд 8 жовтня схвалив розроблену Міністерством закордонних справ постанову, що визначає критерії іноземних держав, із якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.

«Ключова цільова аудиторія цих нововведень – наші громади в світі. Запровадження множинного громадянства дозволить тим етнічним українцям, які є громадянами іноземних держав, набувати українського громадянства зі збереженням їхнього іноземного громадянства. Закордонні українці всіх поколінь знають, наскільки це довгоочікуваний крок. Багато з них чекали на нього роками», – наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, пріоритет надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників України.

Серед критерії, які враховуватимуться:

членство в «Групі семи»;

членство в ЄС;

застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;

підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;

рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

фінансова підтримка України;

інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.





Наразі перелік конкретних іноземних держав із можливістю множинного громадянства для українців не визначений, постанова визначає порядок формування цього переліку.

Закон, який створив можливість множинного громадянства, був ухвалений у червні та підписаний у липні президентом України Володимиром Зеленським. Він набере чинності вже з 16 січня 2026 року.