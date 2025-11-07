Президент Кенії попросив Зеленського про звільнення ув’язнених в Україні кенійців, завербованих РФ

Президент Кенії Вільям Руто повідомив, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським попросив його сприяти звільненню ув’язнених в Україні кенійців, які були завербовані Росією на війну.

«Ми висловили стурбованість щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, й домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких авантюр. Я звернувся до президента Зеленського з проханням сприяти звільненню кенійців, які перебувають під вартою в Україні. Я вдячний… за те, що він задовольнив моє звернення», – написав Руто у соцмережі X.

Розмова відбулася 6 листопада. У пресслужбі президента України напередодні повідомили, що Зеленський і Руто обговорили рекрутинг іноземних громадян із боку Росії для участі у війні.

«Україна й Кенія знають про всі шахрайські методи й тісніше працюватимуть для припинення цього», – зазначили в Офісі президента.

7 листопада міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна фіксує участь громадян африканських країн у бойових діях на боці Росії. «За наявною інформацією, щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн зараз воюють у лавах російської армії вторгнення в Україні. Це ті, кого було ідентифіковано, хоча фактична цифра може бути вищою», – заявив він.

За даними голови МЗС, Росія вербує вихідців із Африки різними методами: «деяким пропонують гроші, інших обманюють і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском».

Сибіга вказав на те, що іноземні громадяни в армії РФ мають «сумну долю». Їх залучають до так званих «м’ясних штурмів», де вони швидко гинуть.

Напередодні уряд Південно-Африканської Республіки заявив, що отримав «сигнал лиха» від 17 своїх громадян, які зараз перебувають на фронті та беруть участь у війні між Росією та Україною.

Раніше кілька іноземних урядів заявили про вербування своїх громадян Росією на війну з Україною через фейкові оголошення про роботу в Росії. У лютому 2024 року стало відомо про тисячі завербованих непальців. На боці Росії воюють до п’яти тисяч кубинців: їх також вербували, обіцяючи вигідну роботу в Росії.

Відомо також про десятки завербованих до російської армії індійців: питання про них влада Індії порушувала на зустрічі з Володимиром Путіним.

Bloomberg стверджував, що вирушити на війну пропонували багатьом іноземним студентам, які приїжджали вчитися до Росії. Російська влада загрожує їм непродовженням віз, якщо вони не погодяться підписати контракт із міністерством оборони. Таку ж тактику застосовували і стосовно африканців – власників робочих віз, пише агенція.