Уряд припинив повноваження Шурми в Наглядовій раді «Нафтогазу»

Кабмін достроково припинив повноваження Ростислава Шурми як представника держави в Наглядовій раді НАК «Нафтогаз України» за його заявою, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

«Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Ростислава Шурми як представника держави, згідно поданої заяви», – написав він у телеграмі про кадрові рішення КМУ.

У січні 2026 року спливає передбачений законодавством трирічний термін роботи чинної Наглядової ради. 18 листопада Кабмін оголосив конкурс кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

У серпні 2023 року журналісти Bihus.Info повідомили про виплати ДП «Гарантований покупець» 320 млн грн за електроенергію сонячних станцій на тимчасово окупованих територіях, серед яких були об’єкти, пов’язані з братом на той момент заступника глави ОП та колишнім підлеглим Шурми. НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних станцій в окупації. Як писало видання «Економічна правда», у цьому провадженні якраз фігурують ці п’ять фірм, які належать прямо чи опосередковано людям з оточення Ростислава Шурми.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника голови Офісу президента 3 вересня 2024 року. Причина звільнення в документі не вказувалася.

Правоохоронці Німеччини 15 липня цього року провели обшуки в будинку поблизу Мюнхена, де живе колишній заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма. Це відбулося за запитом Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).