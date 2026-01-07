Кабмін подав до парламенту проєкт нового Трудового кодексу на заміну законодавству 1971 року

Кабінет міністрів підготував проєкт оновленого Трудового кодексу – про це Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства повідомило 7 січня.

Як очікують у відомстві, документ має «комплексно оновити правила праці та замінити застарілу рамку трудового законодавства, сформовану ще у 1971 році».

«Оновлення Трудового кодексу є частиною євроінтеграційних зобов’язань України та наближення до європейських стандартів у сфері праці. Проєкт передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, зокрема щодо робочого часу, прозорих і передбачуваних умов праці, поєднання роботи та сімейних обов’язків, охорони праці та інших напрямів», – заявили в Мінекономіки.

За даними міністра Олексія Соболєва, проєкт подали, щоб оновити трудове законодавство під сучасну економіку та європейські стандарти.

«Ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року й не встигає за реальністю, особливо після пандемії та в умовах повномасштабної війни. Точкові правки не прибирають суперечностей, тому потрібне системне оновлення», – заявив він.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко вважає, що кодекс має дати старт реформі ринку праці. Вона заявила, що команда Мінекономіки працювала над документом понад два роки.

«Ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. За цей час змінилися структура економіки, формати зайнятості та потреби роботодавців і працівників. Новий Трудовий кодекс це враховує та формує зрозумілі правила трудових відносин», – зазначила голова уряду.

Вона додала, що документ є одним з ключових кроків для втілення Стратегії зайнятості населення до 2030 року, яку Кабмін також ухвалив сьогодні під час засідання.

Свириденко назвала окремі зміни, передбачені Кодексом:

він визначає 8 ознак трудових відносин; це має допомогти зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість з тіні. Попередні обсяги детінізації ринку праці оцінюють у 43 мільярди гривень на рік

збільшення кількості типів трудових договорів з 6 до 9, чітке врегулювання сучасних форматів роботи, які включають дистанційну, надомну, нефіксований робочий час. Також працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів

прирівняння електронних документів до паперових у трудових відносинах

прозорий механізм визначення мінімальної зарплати як місячної, так і погодинної, узгоджений зі стандартами Євросоюзом

гнучкі режими праці для працівників, які мають дітей; право на гнучкі форми роботи, також передбачене розширення прав обох батьків на відпустку для догляду за дитиною: і мати, і батько зможуть взяти по два місяці відпустки

ризик-орієнтований підхід до інспекції праці

механізм поєднання навчання й першої роботи (учнівський трудовий договір) для працевлаштування молоді

Свириденко наголосила, що ухвалення Кодексу є важливим кроком для подальшої євроінтеграції України. Документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів та конвенцій Міжнародної організації праці.

Надалі парламент має розглянути документ у першому читанні.

Мінекономіки зазначає, що «готове до професійного обговорення з народними депутатами, соціальними партнерами, бізнесом та експертним середовищем у межах парламентської процедури».

У листопаді Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу щодо запиту української влади щодо нової 48-місячної розширеної угоди в рамках розширеного фінансування (EFF) з потенційним доступом у розмірі близько 8,1 млрд доларів США. Поміж іншого, фонд повідомив про домовленість щодо заходів для детінізації економіки, зокрема, через «усунення лазівок у чинному трудовому кодексі».