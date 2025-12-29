Зеленський: Штатам не дуже подобається слово «репарації», але для України важливо отримати гроші

Президент Володимир Зеленський відповів на питання про те, чи виплата репарацій Україні згадувалася під час зустрічі із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом напередодні.

«Передусім, ми зацікавлені, щоб Росія дала нам гроші, щоб це були репарації. Американці це називають не репараціями, а компенсаціями, тому що я думаю, що їм не дуже подобається слово репарації, скажу чесно. Але для нас важливо отримати гроші, щоб відновити нашу державу», – підкреслив голова держави.

Він нагадав, що питання репараційної позики «вже вирішили з європейцями», а більшість заморожених активів РФ розташована саме в юрисдикції блоку.

«Перші 100 мільярдів ми отримаємо найближчі два роки однаковими траншами. Якщо не буде війни, дай Бог, щоб не було, ми ці гроші будемо витрачати на відновлення нашої держави. Якщо нам прийдеться захищатися, то є на що купувати цей захист».

Напередодні під час зустрічі із Зеленським президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Росія «хоче успіху України» і нібито допомагатиме у відбудові.

Ця заява пролунала на тлі масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Лідери ЄС вночі 19 грудня схвалили рішення про надання Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Йдеться про кредит, підкріплений бюджетом ЄС, а не про репараційну позику, яку активно обговорювали останні тижні.

Репараційний кредит розглядався як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів і називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.







