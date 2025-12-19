Туск про фінансування ЄС для України: «тепер у вас сильніші карти»

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Дональдом Туском 19 грудня.

За словами Зеленського, сторони обговорили дипломатичні контакти зі Сполученими Штатами «для досягнення достойного миру та участь Європи в цьому процесі».

«Також (обговорили – ред.) рішення Європейської ради про надання Україні фінансової підтримки обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки», – заявив він.

Президент подякував Польщі за підтримку цього рішення. Він додав, що розмова також стосувалася економічної співпраці, спільних інфраструктурних проєктів і оборонних проєктів у межах програми SAFE. Зокрема, йдеться про спільне виробництво дронів і перехоплювачів.

Туск оприлюднив коротке відео із зустрічі із Зеленським, в якому привітав схвалення допомоги Україні. Він наголосив, що «саме агресор має заплатити за всі завдані збитки».

«Я цілком впевнений, що зараз ваша позиція проти Росії набагато краща. У вас сильніші карти», – пожартував голова польського уряду.





Лідери ЄС вночі 19 грудня схвалили рішення про надання Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Йдеться про кредит, підкріплений бюджетом ЄС, а не про репараційну позику, яку активно обговорювали останні тижні.

Репараційний кредит розглядався як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів і називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.







