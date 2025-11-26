Україна та МВФ досягли домовленості щодо нової програми на понад 8 млрд доларів

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо запиту української влади щодо нової 48-місячної розширеної угоди в рамках розширеного фінансування (EFF) з потенційним доступом у розмірі близько 8,1 млрд доларів США. Про це повідомляється на сайті фонду.

«Угода охоплює низку фіскальних та монетарних політик для закріплення програми, цілі якої включають підтримку макроекономічної стабільності, відновлення стійкості боргу та зовнішньої життєздатності, боротьбу з корупцією та покращення управління», – йдеться у повідомленні

Очікується, що програма каталізуватиме масштабну зовнішню підтримку для подолання фінансових дефіцитів України.

«За базовим сценарієм, загальний фінансовий дефіцит оцінюється приблизно в 136,5 мільярда доларів США на 2026-29 роки. У 2026-27 роках Україна зіткнеться із залишковим фінансовим дефіцитом (з урахуванням існуючих фінансових зобов'язань) у розмірі близько 63 мільярдів доларів США», – додають у фонді.

Як зазначають в МВФ, окрім реалізації стратегії реструктуризації боргу для відновлення його стійкості, влада зобов’язалася прискорити зусилля з запобігання ухиленню від сплати податків та розширенню податкової бази, зокрема шляхом оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, усунення митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування пільг щодо реєстрації платників ПДВ.

«Було також досягнуто згоди щодо заходів для боротьби з неформальною економікою, зокрема шляхом посилення конкуренції у сфері державних закупівель та усунення лазівок у чинному трудовому кодексі», – зазначають у фонді.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, але домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ.

«Загальний обсяг програми 8,2 млрд доларів на 4 роки. Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива у наступні роки. Домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ», – написала вона у телеграмі.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом Гевіна Грея провела переговори з українською владою протягом 17-21 листопада у відповідь на їхній запит щодо нової Угоди про розширене фінансування (EFF).

Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням про нову програму фінансування, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі із місією МВФ на початку вересня.

За даними Мінфіну, від лютого 2022 року Україна отримала понад 145 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, що дозволило зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни та гарантувати усі необхідні соціальні видатки.