Місія МВФ у Києві почала дискусії з владою щодо нової програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі у Гевіном Греєм розпочала в понеділок дискусії з представниками влади України у контексті їхнього звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF), йдеться у заяві постійної представниці Фонду в Україні Прішили Тофано.

«Дискусіїї фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання», – зазначила Тофано.

Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням про нову програму фінансування, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі із місією МВФ на початку вересня.

За даними Мінфіну, від лютого 2022 року Україна отримала понад 145 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, що дозволило зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни та гарантувати усі необхідні соціальні видатки.



