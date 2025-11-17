Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Місія МВФ у Києві почала дискусії з владою щодо нової програми EFF

На початку вересня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна звернулася до МВФ з проханням про нову програму фінансування
На початку вересня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна звернулася до МВФ з проханням про нову програму фінансування

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі у Гевіном Греєм розпочала в понеділок дискусії з представниками влади України у контексті їхнього звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF), йдеться у заяві постійної представниці Фонду в Україні Прішили Тофано.

«Дискусіїї фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання», – зазначила Тофано.

Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням про нову програму фінансування, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі із місією МВФ на початку вересня.

За даними Мінфіну, від лютого 2022 року Україна отримала понад 145 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, що дозволило зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни та гарантувати усі необхідні соціальні видатки.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG