Уряд заборонив відключення електрики для лікарень, буде перевірка можливого порушення цього у Львові – прем’єрка

Кабмін прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що це закріплено у рішенні уряду щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

«Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення уряду. Органи контролю, у тому числі Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові», – написала вона у телеграмі.

Раніше Садовий повідомив, що у Львові в ніч проти 7 січня від електропостачання відключили частину лікарень і весь комунальний електротранспорт. За його словами, це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Пізніше він повідомив, що мав розмову з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, в.о. міністра енергетики та міністром охорони здоров’я.

Після цього Андрій Садовий повідомив про відновлення подачі електроенергії частині обʼєктів критичної інфраструктури Львова.

Читайте також: КМІС: більшість українців вважає, що основна причина відсутності світла – атаки РФ, майже третина – дії влади

У грудні в Кабміні анонсували рішення, які, за словами урядовців, мали б скоротити тривалість відключень електроенергії, зокрема, йшлося про перегляд списків обʼєктів критичної інфраструктури. Згодом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що на нараді з головами обласних військових адміністрацій «знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності».

«Цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу», – наголошувала прем’єрка.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.



