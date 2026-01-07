У Львові вночі від електроенергії відключили частину лікарень і комунальний електротранспорт – мер

У Львові в ніч проти 7 січня від електропостачання відключили частину лікарень і весь комунальний електротранспорт, повідомив міський голова Андрій Садовий.

За його словами, це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

«Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс! Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні й електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком», – написав Садовий у телеграмі.

Він додав, що від ранку намагається зв’язатися з членами Кабміну, «щоб негайно виправити цю помилку».

«Наразі екстрено плануємо альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах», – написав Садовий.

В уряді ситуацію поки що не коментували.

У грудні в Кабміні анонсували рішення, які, за словами урядовців, мали б скоротити тривалість відключень електроенергії, зокрема, йшлося про перегляд списків обʼєктів критичної інфраструктури. Згодом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що на нараді з головами обласних військових адміністрацій «знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності».

«Цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу», – наголошувала прем’єрка.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

