Cадовий: у Львові відновили подачу електроенергії частині обʼєктів критичної інфраструктури

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про відновлення подачі електроенергії частині обʼєктів критичної інфраструктури міста.

За його словами, він мав розмову з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, в.о. міністра енергетики та міністром охорони здоров’я.

«Станом на зараз подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури відновлено. Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни. Рішення «збалансувати» електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим. Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють», – написав Садовий в телеграмі.

Раніше Садовий повідомив, що у Львові в ніч проти 7 січня від електропостачання відключили частину лікарень і весь комунальний електротранспорт. За його словами, це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

У грудні в Кабміні анонсували рішення, які, за словами урядовців, мали б скоротити тривалість відключень електроенергії, зокрема, йшлося про перегляд списків обʼєктів критичної інфраструктури. Згодом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що на нараді з головами обласних військових адміністрацій «знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності».

«Цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу», – наголошувала прем’єрка.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.



