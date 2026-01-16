Федоров: Міноборони оцифрувало розподіл дронів між підрозділами ЗСУ

Військові підрозділи отримуватимуть безпілотники швидше завдяки цифровому розподілу, повідомив міністр оборони Михайло Федоров 16 січня.

Він назвав швидку логістику засобів ураження ключовим викликом для ефективності підрозділів на полі бою і зазначив, що «ручний» розподіл дронів між частинами спричиняв низку проблем:

«Дублювання заявок, повільна видача, помилки через людський фактор, неактуальні дані. Військові не могли планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА».

Тепер, додав Федоров, Міноборони запускає «повністю автоматизований» розподіл БПЛА між військовими частинами.

«Шлях дрона від надходження на склад до отримання підрозділом скоротився у 2–3 рази – приблизно до одного дня», – заявив міністр.

За його словами, автоматизація забезпечує якісні дані, які дозволяють:

бачити заявки підрозділів у реальному часі в єдиній системі

знати кількість дронів на складах

формувати наряди на видачу за лічені хвилини

планувати постачання без затримок та дублювання

Міністр уточнив, що автоматичний розподіл дронів між підрозділами працює на базі SAP – система охоплює весь ланцюг постачання безпілотників, від закупівлі до передачі в підрозділ.

«Для військових це означає швидше постачання й точніше планування. Для держави – прозорий контроль поставок», – пояснив Федоров.

Веховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони 14 січня. Після призначення президент Володимир Зеленський назвав головні пріоритети його роботи на посаді. Зокрема, за його словами, Міноборони має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами.







