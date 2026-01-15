«Все менше бажання наступати». Z-воєнкори про нову тактику Сил оборони

Російські Z-воєнкори, які в РФ залишилися одними з небагатьох, хто публічно намагається аналізувати хід війни, почали скаржитися на нову тактику Сил оборони України.

За словами одного з них, вона полягає в «грі другим номером». ЗСУ відводять артилерію поза межі досяжності російських дронів – але так, щоб гармати досягали переднього краю оборони української армії.

Коли ж російські солдати займають ці позиції, Сили оборони накривають свої колишні позиції «артою», дронами і використовують дистанційне мінування.

Також ЗСУ не дають армії РФ підтягнути своїх операторів дронів – за допомогою локальних наступальних операцій українські бійці утримують «кілзону» (зону ураження – ред.), щоб агресор не дотягнувся до артилерії.

«Оскільки ситуація повторюється не один раз і не двічі, у наших на всіх рівнях все менше бажання взагалі наступати», – скаржиться Z-воєнкор в одному з постів.

На початку 2026 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вперше за час великої війни в грудні 2025 року армія Росії втратила на фронті більше, ніж отримала поповнення. Він додав, що це тільки підтверджені враження, а реальна кількість російських втрат більша. Ймовірно, це стало результатом і нової тактики ЗСУ.

Втрати Росії у великій війні проти України За оцінками російського видання «Медиазона» та російської служби ВВС, загальні втрати армії РФ за час повномасштабного вторгнення станом на кінець грудня становлять понад 156 тисяч людей – це ті, чию загибель вдалося зафіксувати поіменно із відкритих джерел. Самі автори дослідження вважають більш вірогідною іншу цифру – приблизно у 220 тисяч, отриману як оцінка надлишкової смертності серед російських чоловіків на основі реєстру спадкових справ.



Міноборони РФ втрати на війні з Україною не озвучує. Востаннє Москва називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.



Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані українського Генштабу про російські втрати на війні. Відомство вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.



Станом на 9 січня 2026 року, згідно з даними Генштабу ЗСУ, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 216 930 своїх військових.



Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

