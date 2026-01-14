ТЦК і захист неба: Зеленський назвав перші пріоритети Міноборони під керівництвом Федорова

Президент Володимир Зеленський 14 січня провів нараду з новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим. За його словами, під час неї визначили перші пріоритети відомства.

«Головне – захист неба. Є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше. Друге – в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту», – написав Зеленський в своєму телеграм-каналі.

Президент підтвердив, що планується «оперативний» аудит фінансування сфери оборони, і Федоров представить шляхи закриття дефіцитів. Також готуються рішення для збільшення фінансового забезпечення військових на першій лінії.

За його словами, Міноборони має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами та закупівлю спеціалізованих дронів для ураження російських цілей на більшій глибині фронту.

«Третє – Міністерство оборони України запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі», – додав голова держави.

Крім того, за словами Зеленського, найближчим часом Федоров представить нову команду Міноборони.





Веховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони 14 січня. У своїй промові він, зокрема, озвучив плани найближчим часом провести «глибокий аудит» Міноборони та Збройних сил України, щоб знайти додаткові можливості для збільшення фінансового й соціального забезпечення військових.

2 січня Зеленський запропонував першому віцепрем’єру – міністру цифрової трансформації України Федорову стати міністром оборони.

Згодом Зеленський обговорив із Федоровим формат роботи Міністерства оборони. Президент назвав головним принципом збереження життя військових завдяки технологічності оборони.



