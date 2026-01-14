Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні

Верховна Рада на засіданні 14 січня проголосувала за чергове продовження строку дії воєнного стану і мобілізації в Україні. Відповідні законопроєкти парламент ухвалив 330 і 312 голосами.

За документами, проведення загальної мобілізації і воєнний стан продовжуються з 3 лютого 2026 року на 90 діб.

Президент України Володимир Зеленський 12 січня вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану і загальної мобілізації.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.