Військові й бюджетні потреби: Єврокомісія визначила, як Україна витрачатиме 90 млрд євро допомоги

Європейська комісія презентувала юридичну пропозицію з використання 90 мільярдів євро позики, погодженої для України на 2026-2027 роки лідерами ЄС торік наприкінці грудня, передає кореспондент Радіо Свобода.

Багатомільярдний кредит пропонується розділити на дві частини: 30 мільярдів – на бюджетну підтримку, 60 мільярдів – на військову.

За словами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, завдяки військовій допомозі Україна може впевнено протистояти Росії і водночас тісніше інтегруватися в європейську оборонно-промислову базу.

«Кошти будуть використані для закупівлі обладнання насамперед в Україні, в ЄС та в країнах ЄЕП/ЄАВТ (зона, де діють правила єдиного ринку ЄС – ред.). Але, якщо ці необхідні закупівлі неможливі в цьому регіоні або в належний строк, тоді також може бути інколи можливо придбати обладнання за межами ЄС та географічного регіону та щойно описаного мною географічного регіону», – заявила, представляючи пропозицію, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.





Це правило витрати коштів на військові потреби стало компромісом між групами держав ЄС, одна з яких виступала за придбання обладнання насамперед на європейських ринках, щоб таким чином сприяти масштабуванню оборонного виробництва. Цей табір очолювала Франція.

Їй певним чином протистояла група держав, серед яких, зокрема, Нідерланди, які виступали за надання Україні можливостей розпоряджатися коштами, як вона вважає за потрібне. Зокрема – витрачати їх на американську зброю, приміром, у межах ініціативи PURL.

«Загалом європейська преференція, але за принципом каскаду: європейська преференція насамперед, а якщо неможливо – тоді закупівля за кордоном… Ми паралельно маємо посилювати нашу оборонно-промислову базу, і це важливо не лише для України, але й для нашої власної безпеки. Тому існує сильна зацікавленість у тому, щоб дати сильний стимул першочергово закуповувати у зазначеному регіоні», – пояснила суть компромісу очільниця Єврокомісії.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс висловив думку, що приблизно 60 мільярдів євро, передбачених для підтримки оборонних зусиль України, дадуть їй змогу отримувати обладнання, необхідне для її захисту, і водночас забезпечать «дуже значний» імпульс європейській та українській оборонній промисловості, які швидко розвиваються

«Сьогоднішня пропозиція показує, що ми рішучі продовжувати надавати Україні необхідну підтримку», – підкреслив також.

30 мільярдів євро бюджетної підтримки Україні знадобиться, щоб просувати реформи й модернізувати країну зокрема задля членства у ЄС, наголосила фон дер Ляєн. Президентка Єврокомісії ще раз наголосила, що Україні не доведеться повертати цю позику, доки Росія не компенсує завдані їй збитки. Для цього її активи ЄС утримуватиме надалі в замороженому стані.





«Українські фінансові потреби будуть забезпечені, а передбачувана бюджетна підтримка буде гарантована у формі позики, яка буде погашена репараціями, що належать Україні від Росії», – наголосила своєю чергою єврокомісарка з розширення Марта Кос.

Пропозиції Єврокомісії мають бути схвалені Європарламентом. Мета – розпочати виплати траншів у квітні 2026 року з огляду на їх терміновість для України.

Лідери ЄС вночі 19 грудня схвалили рішення про надання Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Йдеться про кредит, підкріплений бюджетом ЄС, а не про репараційну позику, яку активно обговорювали останні тижні.

Репараційний кредит розглядався як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів і називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.





