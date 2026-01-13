Посол ЄС із санкцій вказав на «червоні прапорці» російської економіки

Російська економіка нині перебуває у вельми важкому стані, і їй знадобляться роки, щоб одужати від завданої Володимиром Путіним шкоди через війну, заявив 13 січня в коментарі Радіо Свобода в Брюсселі спецпредставник ЄС із санкцій Девід О’Салліван.

«Всі ключові показники російської економіки сьогодні блимають червоним: рівень інфляції, відсоткова ставка, ситуація на ринку праці, дуже погана ситуація з інвестиціями в цивільну економіку. По суті, вони пожирали цивільну економіку на користь воєнної», – зауважив посадовець.

За словами дипломата, російський бюджет має дефіцит, а доходи падають разом із цінами на нафту, що нині складають близько 60 доларів за барель елітної Brent. Водночас складно, зазначив спецпредставник ЄС із санкцій, прогнозувати, як це вплине на політику Путіна щодо України. О’Салліван не відповів, скільки ще часу Росія буде здатною вести війну.

«Російська економіка насправді перебуває в дуже важкому стані… Чи змусить це його переосмислити свої амбіції і свою відданість цій агресії – це зовсім інше питання, але ми повинні зберігати тиск», – резюмував О’Салліван.

23 жовтня Європейський Союз остаточно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Ці заходи спрямовані проти головних джерел доходів Росії через енергетичні, фінансові та торговельні обмеження і мають послабити її здатність вести війну проти України. Зокрема, пакет санкцій передбачає поступову заборону імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) – через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій.

Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.