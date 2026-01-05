Як насправді війна проти України б'є по економіці Росії: кейс «РЖД»

Артем Филатов

«Російські залізниці» (російською «Российские железные дороги», скорочено «РЖД») – монополіст у вантажних і пасажирських перевезеннях у Росії – наприкінці 2025 року попросили про допомогу з бюджету в розмірі 200 мільярдів рублів (понад $2 млрд). За даними Reuters, компанія звернулися до уряду з проханням покрити касовий розрив в операційній діяльності.

Задовольняти запит «РЖД» уряд Росії поки відмовився. Але каже, що підготував план порятунку компанії. Економісти зі свого боку зауважують, що криза в «РЖД» – це показник проблем, які накопичилися в усій російській промисловості, оскільки сфера перевезень є індикатором стану економіки. І причина цього – війна проти України.

Що відбувається з «Російськими залізницями» і що це говорить про реальний стан економіки РФ – у матеріалі телевізійної та онлайн-мережі « Настоящее время », створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

«РЖД», за заявою компанії, працює у збиток і має рекордні борги – майже 4 трильйони рублів, це понад $50 млрд. Рефінансувати їх не вдається: через підвищення банківських ставок у 2026-му держмонополії доведеться віддати банкам-кредиторам понад 650 мільярдів рублів лише на відсотки.

Проблеми почали накопичуватися з 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення в Україну, і є наслідком агресії.

Останні роки «РЖД» брала кредити, щоб профінансувати будівництво на своєму так званому « східному полігоні Це залізнична мережа «РЖД», що включає Транссибірську та Байкало-Амурську магістраль (БАМ), які з'єднують європейську частину РФ з Далеким Сходом та портами Тихого океану. Ця мережа вкрай важлива для Росії, оскільки забезпечує експорт та перевезення військових вантажів.» – у зв’язку з розширенням транспортних потоків із Росії в бік Китаю. Зараз ці борги вона обслуговує з труднощами через високі відсоткові ставки Від рівня ставки залежить відсоток, яким Центробанк кредитує російські банки. Що дорожче банкам коштують гроші, то дорожчі їхні кредити для бізнесу та населення. Високий рівень відсотків знижує споживання та зростання економіки, але утримує інфляцію..

Обсяги військових вантажів на залізниці різко зросли, але водночас безпрецедентно впали обсяги всіх інших перевезень, на яких «РЖД» заробляла. У результаті бюджет компанії тріщить по швах, і це не дивно, зауважують економісти.

«Зараз високу частку в перевезеннях «РЖД» становлять вантажі військового призначення. Але, окрім того, що там доволі висока частка, причому невідомо яка, що припадає на «РЖД», вона безумовно впливає на сам графік руху поїздів, – пояснює Андрій Яковлєв, асоційований дослідник Центру Девіса Гарвардського університету. – Зараз доволі багато вантажоотримувачів скаржаться на зрив «РЖД» строків доставки їхніх вантажів. І пояснення цього, загалом, пов’язане з тим, що військові вантажі йдуть із пріоритетом. Це все, звісно, наслідок війни».

Основним кредитором «РЖД» є держбанк ВТБ.

«Зараз «РЖД», як я розумію, є одним із найбільших позичальників у ВТБ. І якщо «РЖД» виявиться неспроможною платити відсотки за своїми кредитами, а також їх повертати, це вже означатиме проблеми фінансової стійкості для ВТБ, – пояснює Андрій Яковлєв. – А він є одним із системних банків у Росії. Тобто це ланцюг, у якому одна ланка тягне за собою іншу».

Щоб частково покрити борги, «РЖД» уже оголосила, що продасть хмарочос, куплений у Москва-сіті. Компанія придбала 62-поверхову будівлю за 193 мільярди рублів. Уряд доручив «РЖД» продати хмарочос не дешевше, але чи вдасться це зробити – невідомо.

Через проблеми з фінансами «РЖД» також на третину зменшили інвестиції та відправили частину працівників у неоплачувані відпустки, а також були змушені запустити скорочення персоналу. Зараз у компанії працюють близько 700 тисяч співробітників.

«Ця кризова ситуація в «РЖД» – один із факторів прискорення інфляції в економіці Росії, – пояснює економіст Ігор Ліпсиц. – Що це означає? Доходів менше, тарифи вищі, ціни зростають, розганяється інфляція, люди від цього бідніють. Це те, що ми бачимо за кризою «РЖД».

Поряд із РЖД по допомогу до уряду у 2025 році вже зверталися представники «Роснефти», «Газпрому» та вугільної промисловості.

«Усі ці галузі, замість того, щоб давати гроші в бюджет на ведення війни, самі через війну опинилися в біді. І тепер вони просять із бюджету гроші, щоб можна було продовжувати регулярну діяльність, – зауважує Ліпсиц. – А якщо «РЖД» не їздить, «РЖД» не возить, «РЖД» не перевозить, то починається катаклізм, починається розпад країни».

Економісти вважають, що поки ситуація з боргами у великих російських компаніях ще не вийшла з-під контролю.

Підприємець Дмитро Потапенко своєю чергою зауважує, що до уряду по гроші йдуть не всі, а лише ті, хто реально може їх отримати. Але бізнесів, які потребують допомоги, значно більше.

«Звернутися можуть ті, хто може отримати. Це «Газпром», «Роснефть», «РЖД»: список якраз із 10 основних компаній, які на сьогодні є найбільшими боржниками російського бюджету», – каже він.