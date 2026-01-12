Добрива та енергоносії: МЗС Фінляндії та Швеції закликали посилити санкції на експорт із РФ

Фінляндія та Швеція закликають до жорсткіших санкцій проти Росії – про це повідомили міністерки закордонних справ обох країн 12 січня.

«ЄС має підготувати повну заборону морських перевезень у координації з G7. Зниження енергетичного експорту Росії обмежує її можливості фінансувати жорстоку війну проти України. ЄС також має посилити імпортні квоти та обмежити експорт предметів розкоші», – заявила голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен у соцмережі X (Twitter).

Вона додала, що цю пропозицію представила на пресконференції сьогодні спільно зі шведською колегою Марією Мальмер Стенергард.





Стенергард оприлюднила фото спільного з Валтонен листа до високої представниці Євросоюзу із закордонних справ Каї Каллас із відповідними пропозиціями.

Згідно з ним, ЄС має посилювати тиск на Росію у відповідь на російські атаки на Україну, що не припиняються.

«Із цією метою ми просимо долучити наступні заходи до пропозицій щод 20-го пакету санкцій ЄС і заохотити відповідну координації з партнерами по «Групі семи», – йдеться в тексті.

Запропоновані заходи включають:

повну заборону на судноплавство для всіх кораблів, що перевозять російські вуглецеві енергоносії з портів РФ; це має «значно збільшити» вартість транспортування для Росії та забезпечити, щоб жоден суб’єкт ЄС не був залучений до такої торгівлі

посилення обмежень на експорт російських добрив до блоку, оскільки добрива є «третьою за величиною категорією товарів, які Росія експортує до ЄС», а поточні квоти є «настільки щедрими, що торгівля на практиці не зазнає перешкод»

усунення порогового значення для предметів розкоші, щоб запобігти їх експорту з Єврсоюзу до Росії

«Європейські предмети розкоші мають символічне та політичне значення поза межами грошової вартості», – аргументують дипломатки.

Як цитує мовник Yle, на пресконцеренції Валтонен висловила думку, що російська загроза є довгостроковою:

«Це означає, що ми повинні продовжувати тиск незалежно від можливого припинення вогню чи мирної угоди».

Мальмер Стенергард, за даними видання, оцінила ймовірні збитки російські економіці, зокрема, від потенційної заборони на імпорт добрив до ЄС у 1,4 мільярда євро.

23 жовтня Європейський Союз остаточно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Ці заходи спрямовані проти головних джерел доходів Росії через енергетичні, фінансові та торговельні обмеження і мають послабити її здатність вести війну проти України. Зокрема, пакет санкцій передбачає поступову заборону імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) – через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій.

Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.



