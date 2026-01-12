Доступність посилання

Президент Литви не планує дозволяти транзит добрив із Білорусі після послаблення санкцій США

На запитання, чи може Литва відновити транзит за певних умов, Ґітанас Науседа відповів, що не готовий до цього

Литва планує зберігати «тверду позицію», якщо зазнаватиме тиску щодо відновлення транзиту білоруських добрив, заявив президент країни Ґітанас Науседа в інтерв’ю балтійському інформаційному агентству BNS.

На запитання, чи може Литва відновити транзит в обмін на збільшення американського військового контингенту в країні або за умови, що прибуток буде безпосередньо спрямовуватися до оборонного бюджету, Науседа відповів, що не готовий до цього.

«Для мене ціннісна політика – це не порожнє поняття чи порожнє слово. Тому торгівля цінностями для мене абсолютно неприйнятна», – наголосив президент Литви.

За його словами, будь-які припущення про те, що Вільнюс може «щось продати в обмін на більш гнучку позицію щодо питання білоруських добрив», є принципово неприйнятними. Науседа наголосив, що ця позиція також відображає політику Європейського Союзу.


Президент Литви назвав себе «одним з найактивніших прихильників санкцій проти білоруських добрив у всіх форматах – у Європейській Раді та інших місцях».

«Зараз я обговорюю це з лідерами сусідніх країн – як із прем’єр-міністром Польщі, так і з прем’єр-міністром Латвії. Вчора ми говорили про це з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Я запитав його думку та про те, як можуть розвиватися події далі. У будь-якому разі, позиція Литви залишається дуже твердою», – сказав він.

Мерц, за словами Науседи, розуміє позицію Литви та доречність санкцій, застосованих до Білорусі, та «завжди їх підтримував».

Науседа висловив надію, що під час переговорів з партнерами вдасться сформувати «дуже сильну коаліцію, яка скаже чітке «ні» експорту білоруських добрив через литовські порти».

Литва зупинила транзит білоруських калійних добрив з 1 лютого 2022 року після того, як США запровадили санкції проти найбільшого білоруського виробника калійних добрив «Білоруськалій».

13 грудня 2025 року після переговорів у Мінську між спеціальним представником президента США з питань Білорусі Джоном Коулом та лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком було звільнено та депортовано з країни 123 політичних в’язнів. Американський дипломат заявив, що США, за вказівкою президента Дональда Трампа, скасовують санкції на білоруські калійні добрива.

15 грудня Управління з контролю за фінансовими активами (OFAC) Міністерства фінансів США опублікувало генеральну ліцензію, що дозволяє співпрацю з компаніями «Білоруськалій» та «Білоруська калійна компанія» (БКК). Науседа 30 грудня заперечив повідомлення про те, що США після зняття санкцій з білоруських калійних добрив тиснуть на Литву, щоб дозволити транзит цієї продукції з подальшим відвантаженням у порту Клайпеда.


