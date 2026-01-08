Голова МВС Білорусі анонсував «перевірку готовності» внутрішніх військ і правоохоронців

У Білорусі пройде перевірка готовності внутрішніх військ і силовиків – про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ країни Іван Кубраков, передає державне агентство БелТа.

Кубраков доповів очільнику білоруського режиму Олександру Лукашенку «про перевірку готовності внутрішніх військ та деяких підрозділів органів внутрішніх справ».

«Ці заходи плануються та реалізуються в рамках доручень, раніше даних главою держави. Серед іншого, перевіряється оперативна спроможність техніки та координація дій особового складу», – заявив міністр.

Він запевнив Лукашенка, що оперативна обстановка в країні спокійна та контрольована.

Білоруська служба Радіо Свобода зазначає, що раніше інформації про таку перевірку та її причини не було.

У жовтні 2025 року білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко наказав терміново перевірити бойову готовність армії.















