Лукашенко наказав перевірити бойову готовність армії Білорусі – Міноборони

Перевірку координує Державний секретаріат Ради безпеки Республіки Білорусь

Білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко наказав терміново перевірити бойову готовність армії, йдеться у повідомленні Міністерства оборони країни.

За дорученням Лукашенка, військові проводять комплекс заходів із приведення підрозділів до найвищого ступеня бойової готовності.

«Частина підрозділів здійснить висування у визначені райони та виконає завдання, передбачені розпорядженням. Перевірку координує Державний секретаріат Ради безпеки Республіки Білорусь», – зазначили у відомстві.

У вересні в Росії та Білорусі пройшли військові навчання «Захід-2025». За даними Міноборони Білорусі, У 15 вересня на російсько-білоруських навчаннях були присутні представники 23 країн, зокрема трьох країн НАТО: США, Туреччини й Угорщини.


