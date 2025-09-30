Лукашенко відреагував на слова Зеленського щодо пропозиції від Путіна: «це повна нісенітниця»

Білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко продовжив свою заочну дискусію з президентом України Володимиром Зеленським, який назвав його і президента Росії Володимира Путіна «двома старими людьми», які «про щось там розмовляють», реагуючи на останню заяву Лукашенка щодо України і пропозицій Путіна.

За даними білоруського державного інформаційного агентства БелТА, Лукашенко зробив це зауваження 30 вересня на зустрічі з керівниками урядових делегацій, що беруть участь у засіданнях Євразійської міжурядової ради і Ради голів урядів СНД.

«Ви – генерали в економіках своїх країн. Я вже людина... Як нещодавно тут сказав мій колега, якого я вважав своїм сином, Володя Зеленський, ми тут «старі» з Путіним, десь там «шепочемося по кутках» на шкоду іншим. Це повна нісенітниця», – сказав він.

Після завершення багатогодинних переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним Олександр Лукашенко 26 вересня заявив про бажання зустрітися з Володимиром Зеленським й обговорити з ним шляхи завершення війни в Україні, зазначивши, що «є добра пропозиція» від Путіна. При чому він не уточнював, у чому полягає ця пропозиція.

Він також сказав, що Зеленському треба погодитися на «вигідні умови», передані Путіним президенту США Дональду Трампу під час їхньої зустрічі 15 серпня на Алясці, в іншому разі Зеленський ризикує «втратити всю Україну». Лукашенко зазначив, що разом із Путіним слухав доповідь російського Генштабу про просування армії, яку далі «буде важко зупинити».

Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Олександр Лукашенко «живе у своєму світі».



«Мені складно якимось чином реагувати на те, що каже Лукашенко, чесно кажучи. Він живе у своєму світі, він його так побудував, ізолювався, і живе в ньому три десятки років…. Іноді в цей світ до нього заходить Путін. Тому вони про щось там розмовляють, дві вже старі людини. Тому складно щось коментувати. Ну нехай люди розмовляють», – сказав він під час включення по відеозв’язку до Варшавського безпекового форуму.

Згідно з публікаціями у ЗМІ, на Алясці Путін пропонував заморозити лінію фронту у Запорізькій і Херсонській областях і повернути Україні захоплені території в Харківській, Дніпропетровській і Сумській областях у разі, якщо Київ передасть Росії підконтрольні йому території Донбасу. Україна відкинула цю пропозицію як абсолютно неприйнятну.

За останні місяці якоїсь серйозної зміни лінії фронту в Україні не зафіксовано, а ЗСУ, за словами Зеленського, в останні місяці вдалося звільнити понад 360 квадратних метрів території, захопленими військами РФ.