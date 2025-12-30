Білорусь: Лукашенко помилував ще 22 ув’язнених, серед них є політв’язні

Напередодні Нового року Олександр Лукашенко підписав указ, на підставі якого було помилувано 22 людини, повідомляє державне агентство БелТА.



Повідомляється, що 20 з них були засуджені за злочини так званого екстремістського характеру. Так влада називає засуджених з політичних мотивів.



Серед помилуваних є 15 жінок та 7 чоловіків, 11 з яких мають неповнолітніх дітей.



Влада повідомила, що вони написали прохання про помилування, нібито визнали свою провину та покаялися у скоєному.



Імена помилуваних не називаються.

13 грудня після зустрічі Олександра Лукашенка зі спеціальним посланником США з питань Білорусі Джоном Коулом, було звільнено 123 політв’язнів. Серед них були Алесь Беляцький, Марія Колеснікова, Віктор Бабарика, Максим Знак, Павло Северинець та Марія Золотова та інші.



Після цього до України було доставлено 5 звільнених громадян України та 104 звільнених громадян Білорусі.

Читайте також: Від 2,5 до 25 років ув'язнення. Як у Білорусі карають за підтримку України?



У вересні, після попередньої зустрічі Лукашенка з представниками США, було звільнено 51 політв’язня. Зокрема, 11 вересня з пенітенціарних закладів звільнили 38 громадян Білорусі і 14 іноземців – із Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції і Великої Британії. Серед звільнених – журналіст Радіо Свобода Ігор Лосік, який провів в ув’язненні понад п’ять років.



У результаті зустрічі 21 червня між посланцем президента США Кітом Келлогом та Олександром Лукашенком було звільнено 14 політв’язнів. Тоді було звільнено Сергія Тихановського, а також колишнього журналіста Радіо Свобода Ігоря Карнея.

За даними правозахисного центру «Вясна», станом на 23 грудня 2025 року в місцях позбавлення волі в Білорусі продовжують утримуватися 1135 політв’язнів. З них 968 – чоловіки, 168 – жінки.



