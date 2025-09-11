Журналіст Радіо Свобода Ігор Лосік звільнений з білоруської в’язниці після більш як п’яти років за ґратами

Журналіст Радіо Свобода Ігор Лосік 11 вересня звільнений «після більш як п'яти років несправедливого ув’язнення в Білорусі», підтверджує медіакорпорація Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

«Ми надзвичайно вдячні президенту (Дональду) Трампу за те, що він домігся звільнення ще одного мужнього журналіста Радіо Свобода, несправедливо ув’язненого білоруською владою. Ми також дякуємо держсекретарю (Марко) Рубіо, заступнику спеціального посланника Джону Коулу, уряду Литви та спільноті свободи преси за їхню постійну підтримку ув’язнених журналістів Радіо Свобода. Ігор жахливо постраждав, бо він журналіст, який працює на Радіо Свобода. Цей етап його болісного та абсолютно несправедливого випробування, який тривав понад п’ять років, нарешті завершився», – сказав президент і генеральний директор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівен Капус.

За підрахунками білоруської служби Радіо Свобода, Ігор Лосік провів у неволі 1904 дні.

До арешту Ігор Лосік працював консультантом білоруської служби Радіо Свобода та керував інформаційним телеграм-каналом «Білорусь головного мозку». Під час президентських виборів у Білорусі у 2020 році це був другий за популярністю Telegram-канал у країні.

Журналіста заарештували у червні 2020 року і судили за сфабрикованими звинуваченнями, зокрема в «організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок» і «підготовці до участі в масових заворушеннях». Після п’ятимісячного судового процесу, який проходив за закритими дверима, Лосика визнали винним і засудили до 15 років ув’язнення в грудні 2021 року. Після арешту Лосик зазнав серйозного фізичного і психологічного тиску, а також провів тижні голодування на знак протесту проти свого затримання.

У Білорусі 11 вересня з пенітенціарних закладів звільнили 38 громадян цієї країни та 14 іноземців – із Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Президент США Дональд Трамп, який минулого місяця мав телефонну розмову з авторитарним правителем Білорусі Олександром Лукашенком, сказав, що сподівається на звільнення Мінськом багатьох із сотень політичних в’язнів.

«Я вважаю, що вони звільнять багатьох із цих 1400 людей», – сказав Трамп журналістам 5 вересня, додавши, що це може статися «вже найближчим часом». Подробиць він не навів.

15 серпня президент США заявив, що він зателефонував Лукашенкові. Це сталося за кілька годин до саміту Трампа на Алясці з президентом Росії Володимиром Путіним, який має тісні зв’язки з Лукашенком. Трамп тоді написав у соціальних мережах, назвавши Лукашенка «шановним президентом», що його розмова була зосереджена на звільненні політичних в’язнів.

Для Лукашенка, якого Захід довго критикував й ізолював як диктатора і вірного союзника Путіна, дзвінок Трампа став дипломатичним проривом.