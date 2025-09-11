Серед звільнених Білоруссю політв’язнів є політик Микола Статкевич

У Білорусі 11 вересня з пенітенціарних закладів звільнили 38 громадян цієї країни та 14 іноземців – із Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Еміграційні білоруські засоби інформації та правозахисний центр «Вясна» публікують імена частини звільнених.

Серед них – політик Микола Статкевич, начальниця служби маркетингу санаторію «Білорусь» у литовському Друскінинкаї Єлена Романаускене; філософ Володимир Мацкевич, анархіст Микола Дідок.

69-річний Микола Статкевич — один із найвідоміших політв’язнів Білорусі, лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії («Народна Громада»), колишній кандидат у президенти Білорусі. Ще після виборів президента у 2010 році він брав участь у протестах у Мінську, які були придушені силовиками. У травні 2011 року Статкевича звинуватили в організації масових заворушень і засудили до 6 років позбавлення волі. У серпні 2015 року політика та ще кількох політв’язнів помилували і випустили на волю. Його затримували у 2017 та 2020 роках (другий раз разом із Сергієм Тихановським). У 2021 році Статкевича було засуджено до 14 років позбавлення волі за ще одним звинуваченням в організації масових заворушень.

Єлену Романаускене затримали у Білорусі, коли вона поверталася до Литви від родичів та звинуватили в шпигунстві. 11 червня 2024 року Мінський міський суд засудив жінку до шести років позбавлення волі.

Володимира Мацкевича звинуватили в «порушенні порядку», «керівництві екстремістським формуванням» та образі Лукашенка. Також, як вважає влада, філософ розміщував матеріали з «хибною інформацією про ситуацію в Білорусі та негативною оцінкою представників влади» на платформі «Схід». Його засудили до п’яти років посиленого режиму.

Миколу Дідка в 2021 році засудили в Білорусі до п’яти років позбавлення волі – за «заклики до дій проти нацбезпеки Білорусі», «порушення порядку» та «незаконні дії щодо займистих речовин». Його сильно побили та катували під час затримання.

Президент США Дональд Трамп, який минулого місяця мав телефонну розмову з авторитарним правителем Білорусі Олександром Лукашенком, сказав, що сподівається на звільнення Мінськом багатьох із сотень політичних в’язнів.

«Я вважаю, що вони звільнять багатьох із цих 1400 людей», – сказав Трамп журналістам 5 вересня, додавши, що це може статися «вже найближчим часом». Подробиць він не навів.

15 серпня президент США заявив, що він зателефонував Лукашенкові. Це сталося за кілька годин до саміту Трампа на Алясці з президентом Росії Володимиром Путіним, який має тісні зв’язки з Лукашенком. Трамп тоді написав у соціальних мережах, назвавши Лукашенка «шановним президентом», що його розмова була зосереджена на звільненні політичних в’язнів.

Для Лукашенка, якого Захід довго критикував й ізолював як диктатора і вірного союзника Путіна, дзвінок Трампа став дипломатичним проривом.