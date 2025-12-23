«Вясна»: в Білорусі залишається 1135 політв’язнів, за рік – понад пів тисячі нових

Правозахисний центр «Вясна» опублікував результати 2025 року у сфері прав людини. За даними правозахисників, після звільнення 189 колишніх політв’язнів були примусово вивезені з країни та позбавлені можливості залишатися вдома.

Станом на 23 грудня 2025 року в місцях позбавлення волі в Білорусі продовжують утримуватися 1135 політв’язнів. З них 968 – чоловіки, 168 – жінки.

Серед політв’язнів 34 особи перебувають у складних сімейних обставинах – це самотні та багатодітні батьки, а також родини, де обоє батьків перебувають за ґратами.

Наразі у в’язницях утримується щонайменше 20 родин.

Цього року статус політичного в’язня отримали загалом 509 осіб.

Протягом 2025 року за сприяння Сполучених Штатів було помилувано 342 особи. Загалом із липня 2024 року шляхом помилування було звільнено 569 політв'язнів.

У 2025 році після помилувань та раптового звільнення з місць несвободи 189 політв’язнів були примусово вивезені з Білорусі.

У 2025 році за ґратами померли двоє політв'язнів — Валентин Штермер та Андрій Піднебенний.