У Білорусі налічується щонайменше 188 жінок-політв’язнів – правозахисники

Станом на 24 вересня в Білорусі налічується 188 жінок, визнаних політв’язнями, серед них – три громадянки іноземних держав, заявляють правозахисники з організації «Вясна».

За їхніми даними, від серпня 2020 року в Білорусі за кримінальними статтями засудили загалом щонайменше 1839 жінок. Серед засуджених білоруських жінок – 34 журналістки і блогерки, 15 ІТ-працівниць, 22 лікарки, 30 вчительок, 12 юристок і адвокаток, а також 31 студентка.

За останні роки КДБ Білорусі додав до «списку терористів» 103 жінок – це накладає на них додаткові серйозні обмеження, кажуть правозахисники.

З липня 2024 року в Білорусі відбулося 18 помилувань, під час яких звільнили 124 жінок-політв’язнів. Але ця цифра може бути неточною, визнають у «Вясні».

Так, за даними DissidentBY, під час одного з помилувань мали звільнити вісьмох жінок, засуджених у політичних справах, але жодна з політув’язнених не залишила колонію того дня. Крім того, правозахисники не знають жодного з імен жінок, звільнених за відповідним указом.

Це може свідчити про те, що ці жінки не були засуджені за політичними статтями або що їхні вироки не були пов’язані з позбавленням волі, зазначають автори дослідження «Вясни».

Серед засуджених білоруських жінок є жінки з важкими захворюваннями і віком понад 70 років.