«Світ не уявляє масштабів того, що відбувається в Білорусі» – звільнені політв’язні

Політв’язні, звільнені 11 вересня з білоруських в’язниць і депортовані до Литви, порівняли умови ув’язнення з середньовічними тортурами.

«Світ не уявляє масштабів того, що відбувається в Білорусі, – порушення прав людини, насильства сексуального і фізичного… Я перебував в одиночній камері, це було в гродненській в’язниці. Я прокидався вночі від того, що дорослі чоловіки буквально вили. Вони звали свою маму. Настільки вони страждали – від холоду. Вони починали чути голоси. Ніхто їх не бив. Але насправді я переконався, що людину можна довести до божевілля та смерті, залишивши її в одиночній камері», – розповів анархіст Микола Дзядок на пресконференції у Вільнюсі 12 вересня.

Інший звільнений 11 вересня Геннадій Фединич розповів, що вранці того дня, коли політв’язнів мали вивозити із СІЗО КДБ, їх навіть не погодували – дали чай і ложку каші: «Ніхто не став їсти, безумовно. Але ця ворожість, яка там існує, наводить на думку, що дії людей спрямовані на те, щоб зробити все гірше. Нічого, витримаємо».

Лідерка білоруських демократичних сил та голова Об'єднаного перехідного кабінету Світлана Тихановська заявила, що всі звільнені політв’язні повинні мати право виїхати чи залишитись у Білорусі.

«Ми всі раді бачити людей на волі, але називаймо речі своїми іменами. Те, що сталося вчора, – це не звільнення, а примусова депортація. Ми всі переживаємо за долю Миколи Статкевича, який відмовився виїжджати з Білорусі. І він мав на це право. Тепер його місце перебування невідоме. Його мужній вчинок нагадує вчинок Марії Колеснікової, яка розірвала свій паспорт», – сказала вона.

Лідерка білоруської опозиції додала, що її офіс далі домагатиметься звільнення політв’язнів, а також допомагатиме звільненим із документами. За день, за її словами, для допомоги звільненим політв’язням зібрали 85 тисяч євро.

Президент і генеральний директор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівен Капус, який виступив після Тихановської, зазначив, що адміністрація президента Дональда Трампа від початку брала участь у звільненні політв’язнів, і без цих зусиль цього не сталося б. "Від імені моїх колег, від імені Лосіка (наголошую): журналістика – це злочин. Це час, щоб діяти», – сказав він.

У Білорусі 11 вересня з пенітенціарних закладів звільнили 38 громадян цієї країни і 14 іноземців – із Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції і Великої Британії. Серед звільнених – журналіст Радіо Свобода Ігор Лосік, який провів в ув’язненні понад п’ять років.

Президент США Дональд Трамп, який минулого місяця мав телефонну розмову з авторитарним правителем Білорусі Олександром Лукашенком, на початку цього місяця сказав, що сподівається на звільнення Мінськом багатьох із сотень політичних в’язнів.