Звільнений Білоруссю політик Микола Статкевич відмовився залишати країну

Один із 52 звільнених Білоруссю політв’язнів політик Микола Статкевич відмовився залишати територію країни і переходити до Литви.

Як повідомила Білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на правозахисників організації «Вясна», звільнених 11 вересня політв’язнів примусово вивозили відразу з місць утримання до Литви, але Микола Статкевич відмовився залишати територію Білорусі й перебував на білорусько-литовському кордоні.

Пізніше Єврорадіо, посилаючись на литовських прикордонників, повідомило, що Микола Статкевич повернувся до Білорусі. «Він був на іншому боці і не переходив на литовську територію, жодної спроби перетнути кордон не було. Тепер його немає, бо він сховався глибоко всередині [білоруського] пункту пропуску», – сказав представник Державної прикордонної служби Гедрус Мішутіс.

69-річний Микола Статкевич – один із найвідоміших політв’язнів Білорусі, лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії («Народна Громада»), колишній кандидат у президенти Білорусі.

Ще після виборів президента у 2010 році він брав участь у протестах у Мінську, які були придушені силовиками. У травні 2011 року Статкевича звинуватили в організації масових заворушень і засудили до 6 років позбавлення волі. У серпні 2015 року політика і ще кількох політв’язнів помилували і випустили на волю. Його затримували у 2017 і 2020 роках (другий раз разом із Сергієм Тихановським). У 2021 році Статкевича засудили до 14 років позбавлення волі за ще одним звинуваченням в організації масових заворушень.

У Білорусі 11 вересня з пенітенціарних закладів звільнили 38 громадян цієї країни і 14 іноземців – із Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції і Великої Британії. Серед звільнених – журналіст Радіо Свобода Ігор Лосік, який провів в ув’язненні понад п’ять років.

Президент США Дональд Трамп, який минулого місяця мав телефонну розмову з авторитарним правителем Білорусі Олександром Лукашенком, на початку цього місяця сказав, що сподівається на звільнення Мінськом багатьох із сотень політичних в’язнів.