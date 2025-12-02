У Білорусі двох колишніх бійців полку Калиновського засудили до тривалого ув’язнення. Одного з них видав В’єтнам

У Білорусі колишнього бійця полку Калиновського Василя Веремейчика (позивний «Пацук»), якого видав В’єтнам, засудили до 13 років позбавлення волі. Про це «Белсату» повідомила його дружина Євгенія. Разом із ним судили ще одного бійця полку Василя Гречиху (позивний «Василіск») – йому дали п’ять років позбавлення волі.

За даними правозахисного центру «Вясна», їм інкримінували 12 статей білоруського Кримінального кодексу.

Веремейчика затримали 13 листопада 2024 року у В’єтнамі, а вже наступного дня його доправили до Мінська. За даними білоруської опозиції, операцію організував КДБ, використавши бійку як формальну причину затримання.

Василь Веремейчик закінчив Військову академію Білорусі, служив у білоруській армії, 2020 року брав участь у протестах, потім переїхав до України. Після початку повномасштабного вторгнення, як пише видання «Наша Ніва», він приєднався до полку Калиновського, де служив заступником командира батальйону «Волат». У 2024 році він був обраний до Координаційної ради білоруської опозиції і став співзасновником Асоціації білоруських добровольців.

Василь Гречиха, за даними «Вясни», в лютому 2022 року виїхав на заробітки до Польщі, а у травні приєднався до полку Калиновського. «Белсат» пише, що вже у червні того ж року він пішов із полку. Обставини його затримання невідомі. Білоруський державний телеканал на початку травня 2025 року показав кадри його затримання (ймовірно, постановочні) та транспортування гелікоптером з мішком на голові, руки чоловіка були зв'язані. Судячи з навколишньої місцевості та голих дерев, Гречиху затримали взимку або на початку весни.