Колишній командир білоруського підрозділу в ЗСУ визнав, що число солдатів не відповідає статусу полку

Колишній командир полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей заявив, що число солдатів у білоруському підрозділі не відповідає статусу полку. На запитання видання «Люстерка», чи є білоруський підрозділ полком за кількістю солдатів, Шурмей відповів: «Ні. І, якщо повернутися в історію, це (те, що називалося полком, – ред.) було роботою на майбутнє. Ну, як є, так є».

На початку жовтня тодішній командир полку Калиновського Павло «Дзядзька» Шуремей опублікував відеозвернення, в якому оголосив про зміни в керівництві формування, а також заявив про плани розширення політичної діяльності. За його словами, тепер усі ключові рішення ухвалюватиме рада командирів, буде створено ветеранську організацію «Калиновці».

У липні 2024 року полк імені Кастуся Калиновського оголосив про закриття свого рекрутингового центру у Варшаві. Тоді повідомлялося, що за два з половиною роки війни через нього пройшло кілька тисяч білорусів і тонни важливих для фронту товарів. Припинення власного набору було здійснене за вказівкою керівництва Міжнародного легіону Міністерства оборони України. Після цього через систему цього легіону в Україні стали набирати нових бійців.