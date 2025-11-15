Доступність посилання

Колишній командир білоруського підрозділу в ЗСУ визнав, що число солдатів не відповідає статусу полку

Колишній командир полку імені Кастуся Калиновського Павло «Дзядзька» Шурмей, архівне фото
Колишній командир полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей заявив, що число солдатів у білоруському підрозділі не відповідає статусу полку. На запитання видання «Люстерка», чи є білоруський підрозділ полком за кількістю солдатів, Шурмей відповів: «Ні. І, якщо повернутися в історію, це (те, що називалося полком, – ред.) було роботою на майбутнє. Ну, як є, так є».

На початку жовтня тодішній командир полку Калиновського Павло «Дзядзька» Шуремей опублікував відеозвернення, в якому оголосив про зміни в керівництві формування, а також заявив про плани розширення політичної діяльності. За його словами, тепер усі ключові рішення ухвалюватиме рада командирів, буде створено ветеранську організацію «Калиновці».

У липні 2024 року полк імені Кастуся Калиновського оголосив про закриття свого рекрутингового центру у Варшаві. Тоді повідомлялося, що за два з половиною роки війни через нього пройшло кілька тисяч білорусів і тонни важливих для фронту товарів. Припинення власного набору було здійснене за вказівкою керівництва Міжнародного легіону Міністерства оборони України. Після цього через систему цього легіону в Україні стали набирати нових бійців.

