РФ внесла до списку «екстремістів» і «терористів» білоруський полк, який воює за Україну

Білоруський полк імені Кастуся Калиновського, який воює на боці України, включено до російського списку «організацій та осіб, щодо яких є інформація про причетність до екстремістської діяльності або тероризму».

Інформація була опублікована на сайті Федеральної служби фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг), повідомляє 23 жовтня інформаційне агентство «Позірк».

Зазначається, що полк включений до списку «зі своїми структурними підрозділами».

Батальйон імені Кастуся Калиновського був створений 9 березня 2022 року, невдовзі після початку повномасштабної війни Росії проти України. 26 березня того ж року він увійшов до складу Збройних сил України, а 21 травня 2022 року було оголошено про його перетворення на полк. Білоруська влада спочатку визнала полк «екстремістським формуванням», а потім «терористичною організацією».



