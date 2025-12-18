Лукашенко заявив, що не впустить до Білорусі звільнених політв’язнів

Олександр Лукашенко 18 грудня кілька разів заявив, що влада Білорусі не повинна допустити того, щоб амністовані й вислані за кордон політв’язні повернулися на батьківщину. Про це він сказав як під час щорічного послання до парламенту, так і пізніше, відповідаючи на питання делегатів VII Всебілоруських народних зборів. Лукашенка цитують російське держагентство ТАСС і білоруське держагентство БЕЛТА.

Політв’язнів, яких звільнили і які живуть поза країною, він назвав «відморозками, які втекли» (насправді влада їх депортувала, причому в багатьох відібрали паспорти) і зауважив, що серед них нібито багато «білоруських агентів».

«Це ватажки. До нас вони не приїдуть, – також заявив політик. – Можна було їх не випускати. Але навіщо? Щоб вони вийшли (на волю) через рік-два і створювали вам тут (у Білорусі) проблеми, не тільки мені? Та й мені теж».

Лукашенко також зауважив, що «держава починається з кордону», і тому до Білорусі усі вислані політв’язні не потраплять.

«Нам і вам треба дивитися, щоб ми не створили таку ситуацію, що вони до нас матимуть можливість повернутися. Ми цього допустити не повинні. Поки що у нас це виходить», – сказав він.

Окремо Лукашенко заявив, що «іноагенти й екстремісти» не працюватимуть «у нашому політичному полі».

Раніше в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» Світлана Тихановська й інші лідери білоруської опозиції за кордоном говорили про бажання повернутися на батьківщину.

Саму Тихановську змусили виїхати з країни погрозами: її чоловіка Сергія на той момент арештували, також влада Білорусі погрожувала забрати її дітей.

Лукашенко також сказав, що на звільненні конкретних політв’язнів, зокрема, лідерів протестів 2020 року, наполягали саме представники США.

«Це не моє бажання. Усі ці обміни-розміни – це (бажання) переговорників Сполучених Штатів Америки», – сказав він.

13 грудня влада Білорусі в обмін на зняття США санкцій з «Білоруськалію» звільнила велику групу політичних в’язнів, які виступали проти режиму Лукашенка – 123 осіб.

Серед них були нобелівський лауреат Алесь Беляцький, підприємець Віктор Бабарико, який виставляв на виборах свою кандидатуру проти Лукашенка, юрист Максим Знак, політолог Олександр Федута, а також соратниця Світлани Тихановської й одна із лідерок протестів у Білорусі Марія Колесникова. Перед цим у Білорусі звільнили ще кілька груп політв’язнів, серед яких був Сергій Тихановський. В обмін на їхнє звільнення влада США зняла санкції з державної авіакомпанії «Белавіа», а також з літака, яким користується сім’я Лукашенка.