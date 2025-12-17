Доступність посилання

Новини | Політика

Лукашенко порівняв Україну з Мексикою, щоб виправдати військову агресію Росії

Олександр Лукашенко під час інтерв’ю телеканалу Newsmax, 13 грудня 2025 року
Олександр Лукашенко під час інтерв’ю телеканалу Newsmax, 13 грудня 2025 року

Олександр Лукашенко стверджує, що Україна нібито сама віддала Крим Росії, а війна розпочалася набагато пізніше через «утиски російськомовного населення». Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, також порівнявши Україну з Мексикою.

«Ніякої війни в Криму не було. Сьогодні Зеленський та українська влада кажуть, що Крим український. Вони кажуть, що війна розпочалася (з Криму – ред.). Війна – це коли дві сторони б’ються лоб у лоб зі зброєю в руках. У Криму не було жодного пострілу з боку українців. Ну а росіянам навіщо було стріляти, коли вони зайняли та звільнили, як вони кажуть, Крим? Стріляти не було потреби, бо ніхто не воював за Крим», – цитує державне інформаційне агентство БелТА слова Лукашенка в інтерв’ю журналістці Newsmax Ґреті Ван Сустерен, дружині спеціального посланця президента США в Білорусі Джона Коула.

Це твердження не відповідає дійсності. Крим був захоплений російськими солдатами у 2014 році, одягненими у військову форму без знаків розрізнення. Актом війни було блокування українських військових частин і затримання частини українських командирів, щоб ті не могли організувати опір.

На запитання, чому Володимир Путін пішов війною проти України, Лукашенко використав стереотип російської пропаганди про те, що в Україні нібито «пригнічували російськомовне населення, а в Одесі навіть спалювали таких людей».

Лукашенко порівняв Україну з Мексикою, яку, на його думку, Сполучені Штати знищать, якщо порушать там права громадян з проамериканськими позиціями.

«Якщо ви живете поруч із цим «сплячим ведмедем», не будіть його, знайдіть нормальні відносини», – сказав він і згадав, що Україна отримує дешеві енергоресурси з Росії.

«Ні, цей Майдан треба було організувати, не без допомоги американців, і особливо європейців. Вони все перевернули з ніг на голову, скинули чинного президента, його (Віктора Януковича) змусили покинути країну. І інші, інші, інші причини. Можна назвати багато таких причин. І вони не будуть в інтересах України», – продовжив він, перераховуючи причини російського вторгнення.

Лукашенко також висловив переконання, що Путін нібито хоче миру.

«Я зараз переконаний, що Путін хоче миру. Я не називатиму причин. Ви їх добре знаєте. Це і внутрішні, і зовнішні. Зеленський хоче того ж. Я впевнений. Особливо зараз. Він хоче миру. Але їхні погляди на те, як має закінчитися війна, різні», – зазначив він.

За його словами, якщо війну в Україні не зупинити зараз, вона може перерости на глобальний конфлікт із застосуванням усіх видів зброї.

«Тому її потрібно загасити, поки це можливо. Зараз, як ніколи раніше, є така можливість, коли американці серйозно підключилися до цього питання», – сказав Лукашенко.

Інтерв’ю оприлюднене на тлі мирних зусиль, які в українсько-російській війні здійснює адміністрація президента США Дональда Трампа.

14 і 15 грудня в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Європейські країни 15 грудня за підсумками переговорів з американською й українською сторонами в Берліні запропонували свій план гарантій безпеки України, що складається з шести пунктів.

У Кремлі 16 грудня заявили, що на даний час не отримували сигналів щодо підсумків переговорів США й України за участю європейських лідерів у Берліні. Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, Кремлю треба спершу з’ясувати деталі зустрічі, перш ніж він зможе взяти участь у нових переговорах.

