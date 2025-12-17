Лукашенко порівняв Україну з Мексикою, щоб виправдати військову агресію Росії

Олександр Лукашенко стверджує, що Україна нібито сама віддала Крим Росії, а війна розпочалася набагато пізніше через «утиски російськомовного населення». Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, також порівнявши Україну з Мексикою.

«Ніякої війни в Криму не було. Сьогодні Зеленський та українська влада кажуть, що Крим український. Вони кажуть, що війна розпочалася (з Криму – ред.). Війна – це коли дві сторони б’ються лоб у лоб зі зброєю в руках. У Криму не було жодного пострілу з боку українців. Ну а росіянам навіщо було стріляти, коли вони зайняли та звільнили, як вони кажуть, Крим? Стріляти не було потреби, бо ніхто не воював за Крим», – цитує державне інформаційне агентство БелТА слова Лукашенка в інтерв’ю журналістці Newsmax Ґреті Ван Сустерен, дружині спеціального посланця президента США в Білорусі Джона Коула.

Це твердження не відповідає дійсності. Крим був захоплений російськими солдатами у 2014 році, одягненими у військову форму без знаків розрізнення. Актом війни було блокування українських військових частин і затримання частини українських командирів, щоб ті не могли організувати опір.

На запитання, чому Володимир Путін пішов війною проти України, Лукашенко використав стереотип російської пропаганди про те, що в Україні нібито «пригнічували російськомовне населення, а в Одесі навіть спалювали таких людей».

Лукашенко порівняв Україну з Мексикою, яку, на його думку, Сполучені Штати знищать, якщо порушать там права громадян з проамериканськими позиціями.

«Якщо ви живете поруч із цим «сплячим ведмедем», не будіть його, знайдіть нормальні відносини», – сказав він і згадав, що Україна отримує дешеві енергоресурси з Росії.

«Ні, цей Майдан треба було організувати, не без допомоги американців, і особливо європейців. Вони все перевернули з ніг на голову, скинули чинного президента, його (Віктора Януковича) змусили покинути країну. І інші, інші, інші причини. Можна назвати багато таких причин. І вони не будуть в інтересах України», – продовжив він, перераховуючи причини російського вторгнення.

Лукашенко також висловив переконання, що Путін нібито хоче миру.

«Я зараз переконаний, що Путін хоче миру. Я не називатиму причин. Ви їх добре знаєте. Це і внутрішні, і зовнішні. Зеленський хоче того ж. Я впевнений. Особливо зараз. Він хоче миру. Але їхні погляди на те, як має закінчитися війна, різні», – зазначив він.

За його словами, якщо війну в Україні не зупинити зараз, вона може перерости на глобальний конфлікт із застосуванням усіх видів зброї.

«Тому її потрібно загасити, поки це можливо. Зараз, як ніколи раніше, є така можливість, коли американці серйозно підключилися до цього питання», – сказав Лукашенко.

Інтерв’ю оприлюднене на тлі мирних зусиль, які в українсько-російській війні здійснює адміністрація президента США Дональда Трампа.

14 і 15 грудня в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Європейські країни 15 грудня за підсумками переговорів з американською й українською сторонами в Берліні запропонували свій план гарантій безпеки України, що складається з шести пунктів.

У Кремлі 16 грудня заявили, що на даний час не отримували сигналів щодо підсумків переговорів США й України за участю європейських лідерів у Берліні. Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, Кремлю треба спершу з’ясувати деталі зустрічі, перш ніж він зможе взяти участь у нових переговорах.