«Ні про що не шкодую»: білоруські опозиціонери дали пресконференцію після звільнення

Представники білоруської опозиції Володимир Лобкович, Віктор Бабарико, Марія Коленсникова та Олександр Федута, дали пресконференцію після звільнення 14 грудня, передає кореспондент Радіо Свобода.

Зокрема, Колесникова розповіла, що була здивована, опинившись в Україні, тому що отримувала інформацію про те, що їх можуть вивети до іншої європейської країни. Вона сказала, що вже подякувала президенту України особисто, бо мала таку можливість.

За словами Олександра Федути, ув’язнені бачили «лише одне трактування подій, що відбуваються в Україні».

«Але коли йшлося про позицію європейських держав, про те, як Європа втомилася від нібито утриманських настроїв України… Найкращий варіант спростування цих пропагандистських ходів, нічого нікому не доводячи і нічого нікому не пояснюючи, обрав пан Зеленський. Він показав, що в цій ситуації, дуже тяжкій для українського народу, українці залишаються шляхетними людьми, щирими, зі здатністю та бажанням допомагати іншим людям», – сказав він, додавши, що ця позиція має бути відзначена в Європі.





Радіо Свобода спитало в Колесникової та Віктора Бабарики, які брали участь у виборах президента Білорусі 2020 року (Бабарико балотувався, Колесникова була головою його передвиборчого штабу, згодом увійшла до об’єднаного штабу Світлани Тихановської), чи вони шкодують про це рішення. За словами Бабарики, він дав собі відповідь на це питання ще в 2020-му:

«Я все життя зробив те, що я вважав за правильне й потрібне. І тому 2020 року ми зробили те, що ми могли зробити. Ти можеш собі докоряти, тільки якщо ти чогось не доробив».

Він висловив думку, що опозиція не програла на тих виборах – «ми не отрималу призу, але виявилися сильнішими». Водночас він зазначив, що це питання йому часто ставили протягом п’яти років – від сусідів по камері до слідчих.





«Навіть через п’ять років мені це питання не перестають ставити, і ви теж мені його ставите. Ні, я ні про що не шкодую», – додав він.

Колесникова долала, що попри все вважає, що в переломні моменти «якщо ти можеш, значить, ти повинен».

За словами Колесникової, хоча сама вона, ймовірно, виїде жити до Європи, серед звільнених білоруських політв’язнів є ті, хто хотів би лишитися жити в Україні, і вона сподівається, що вони матимуть таку можливість.

Коментуючи російсько-українську війну, опозиціонерка висловила думку, що зараз настав момент, коли вона може припинитися:

«Це дуже важко про це чути, тут виправдань справді ніяких не може бути. Я співчуваю і глибоко поділяю втрати України, втрати Росії, та всіх, хто страждає тут. Це великий біль, і це має припинитися».





Бабарико заявив, що питання «не стосується національності», але вчинки проти людяності не можна підтримувати.

«Росіяни кажуть, що це українці роблять, українці кажуть, що це росіяни… Так само, як і в будь-якій війні, яка б не відбувалася, відбуваються злочинні дії, які не можна підтримувати жодною мірою. Тому таких людей підтримувати не можна, але ще раз наголошую, це не залежить від національності», – сказав він.

Білорусь у результаті домовленостей зі США звільнила 13 грудня понад 100 громадян Білорусі, а також Великої Британії, США, Литви, Латвії, Австралії та Японії. Серед звільнених було п’ятеро громадян України.

Більша частина звільнених уперше була вивезена в Україну, хоча раніше звичним маршрутом був литовський. Цього разу до Литви вирушила незначна частина колишніх політв’язнів, серед яких був лауреат Нобелівської премії Алесь Беляцький. Серед тих, хто опинився в Україні – Марія Колесникова, колишній кандидат у президенти на виборах 2020 року Віктор Бабарико (його син Едуард далі залишається за ґратами в Білорусі), журналісти Максим Знак і Марія Золотова та інші.







