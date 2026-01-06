У школах Білорусі під егідою МВС діють понад 160 військово-патріотичних клубів

У регіонах Білорусі тривають церемонії складання присяги дітьми, які вступають до військово-патріотичних клубів, що створюються за ініціативою міністра внутрішніх справ Білорусі Івана Кубракова.

Такі церемонії відбулися в Бресті, а також у кількох районах Вітебської та Могильовської областей. Про них активно пишуть місцеві видання.

Як пише білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на регіональну пресу, в Білорусі вже створені та діють приблизно 160 військово-патріотичних клубів, які об’єднують понад 5500 хлопчиків та дівчаток шкільного віку.

Церемонії проводяться за однією моделлю. Місцями проведення святкувань є музеї або історичні місця, пов’язані з Другою світовою війною (білоруська влада досі використовує радянську назву «Велика Вітчизняна війна», який охоплює період 1941–1945 років, коли СРСР воював із гітлерівською Німеччиною – на відміну від періоду 1939–1941 років, коли Гітлер і Сталін були фактичними союзниками).

В Ушачах це святкування відбулося в Музеї національної слави, в Бресті – в Брестській фортеці, в Білиничах Могильовської області – в місцевому художньому музеї, в Россонах Вітебської області – в Музеї бойової співдружності. Присягу приймають представники місцевих органів внутрішніх справ – начальники або заступники з ідеологічної роботи та управління персоналом.

Разом із сертифікатами дітям вручають Кодекс честі клубу, документ, що закріплює «принципи честі, дисципліни, патріотизму та особистої відповідальності, що є основою службової та громадянської позиції майбутніх захисників Вітчизни». Наприкінці урочистостей місцеві православні священники проводять «чин освячення формування».