«Така людина не має залишатися в Литві» – прем’єрка Ругінене після заяв політемігранта Волкова про «денацифікацію» командира РДК

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене прокоментувала 7 січня висловлювання російського політемігранта Леоніда Волкова про командира «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Дениса Капустіна та голову Офісу президента України, колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

«На мою особисту думку, такі висловлювання неприйнятні, і така людина не має залишатися в Литві», – заявила Ругінене (цитата за Delfi).

Прем’єрка висловила сподівання, що перевірка Департаменту державної безпеки, за підсумками якої Волкову можуть скасувати посвідку на проживання в Литві, буде «детальною».

5 січня колишня співробітниця ФБК Ганна Тирон, яка нині представляє політичне крило РДК, опублікувала в соцмережах скриншоти листування з одним із лідерів «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) Леонідом Волковим після повідомлень про смерть Капустіна (тоді ще не було відомо про інсценування загибелі командира). Волков назвав Капустіна «нациком», який разом із РДК «вирішував каламутні завдання мерзенного сільського політтехнолога Буданова».

Згодом Волков висловив жаль через те, що написав це повідомлення.

6 січня Департамент міграції Литви звернувся до Департаменту державної безпеки з запитанням, чи становлять заяви Волкова загрозу безпеці Литви. Якщо буде отримано відповідь, що така загроза є, Волкову можуть скасувати посвідку на проживання у Литві, куди він переїхав у 2019 році.