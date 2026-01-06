Політемігрант Волков назвав «денацифікацією» «загибель» командира РДК. Тепер Литва може анулювати посвідку на проживання лідера ФБК

Департамент міграції Литви попросив спецслужби країни перевірити повідомлення одного з керівників «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК), російського політемігранта Леоніда Волкова, в якому він назвав «денацифікацією» вбивство голови «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Дениса Капустіна, яке згодом виявилося інсценуванням. Про це 6 січня повідомляє «Литовське радіо й телебачення» (LRT).

Литовське видання уточнює, що тимчасовий дозвіл на проживання може бути відкликаний у іноземця, якщо чиновники вважають його проживання в країні загрозою національній безпеці, громадському порядку або здоров’ю громадян.

«У вівторок Департамент міграції звернувся до Департаменту державної безпеки по додаткову консультацію щодо можливої загрози державній безпеці та попросив оцінити висловлювання іноземця, що з’явилися у публічному просторі», – повідомив Департамент міграції LRT.

РДК 27 грудня повідомив про загибель свого командира Дениса Капустіна. Це повідомлення виявилося хибним: 1 січня Головне управління розвідки Міноборони України оголосило, що інсценувало вбивство Капустіна, щоб не допустити його ліквідацію «ворожою стороною».

Колишня співробітниця ФБК Ганна Тирон, яка представляє політичне РДК, 5 січня опублікувала скриншот повідомлення Волкова, датоване 29 грудня, в якому він прокоментував загибель Капустіна.

«Нарешті справді сталася денацифікація. Здох нацик, який самим своїм існуванням був подарунком для кремлівської пропаганди. Який зі своїм «клоунським» корпусом вирішував каламутні завдання мерзенного сільського політтехнолога (на той момент очільника ГУР МО Кирила) Буданова», – написав Волков.

Волков також висловив сподівання, що «за Капустіним підуть його дружки», а ексголова Офісу президента України Андрій Єрмак, його колишній радник Михайло Подоляк та новий голова Офісу президента Кирило Буданов «сядуть», як і «всі інші пропагандистські лицемірні злодії».

РДК після цього заявив, що не підтримує конфліктів між антикремлівськими силами, які стоять на боці України у боротьбі з російським вторгненням. Рух зазначив, що висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Олексія Навального у лютому 2024 року. «Висловлювання та наративи Волкова безпосередньо відображають риторику Путіна, шкодять опозиції загалом, а також ставлять під питання, в чиїх інтересах він діє. Вважаємо за необхідне попередити представників опозиції, українських та європейських політиків про такі неоднозначні дії», – сказано в публікації РДК.

У відповіді на повідомлення Ганни Тирон Волков зазначив, що зробив свій вислів у непублічному листуванні (хоча в своєму зверненні до Тирон зауважував «ось так і напиши в своєму г.вноканалі з інсайдами»). Він наголосив, що разом із колегами бореться проти режиму Володимира Путіна та його агресії проти України.

«І так, я погано ставлюся до неонацистів. Якщо для когось це сюрприз, вибачте. Навіть тактичний союз із ними мені здається великою помилкою», – сказав Волков.

У 2019 році Німеччина позбавила Капустіна посвідки на проживання, вважаючи, що він становить загрозу «основам вільного демократичного ладу» і належитьдо правоекстремістських кіл Європи.

Після висловлювань Волкова Капустін назвав одного з лідерів ФБК «агентом впливу кремлівських спецслужб». «Замість боротьби з режимом Леонід послідовно послаблює опозицію, руйнує будь-які (навіть потенційні) альянси і вбиває клин між ФБК та рештою опозиційних сил», – написав командир РДК в мережі Х.