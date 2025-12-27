Доступність посилання

На Запорізькому напрямку загинув командир РДК Денис Капустін

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), фото ілюстративне
Під час виконання бойового завдання загинув командир Російського добровольчого корпусу (РДК), складеного переважно з громадян Росії підрозділу ЗСУ, визнаного у РФ терористичною організацією, Денис Капустін.

«Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку фронту, під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш командир – Денис «WhiteRex» Капустін. За попередніми даними – приліт FPV-дрона. Всі подробиці будуть оприлюднені пізніше – поки встановлюються деталі події. Ми обов’язково помстимося, Денисе», – йдеться в повідомленні телеграм-каналу РДК.

У 2023 році Військовий суд у Москві заочно засудив Капустіна до довічного ув’язнення в колонії особливого режиму. Судом військовий був визнаний винним за звинуваченнями в державній зраді, замаху на теракт, навчанні терористичній діяльності, створенні терористичного угруповання й придбанні вибухівки.

Суд відбувався у закритому режимі. У квітні того ж року суд у Москві заочно заарештував Капустіна у справі про березневий напад на села в Брянській області, відповідальність за який взяв на себе РДК.

«Російський добровольчий корпус» – збройне формування, яке воює на боці України і складається переважно з російських громадян. Згідно з заявами бійців РДК, їхня мета – «звільнення своєї землі від путінського режиму». У Росії РДК визнано терористичною організацією.


