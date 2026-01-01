«Капустін живий»: ГУР заявило про зрив ліквідації командира «Російського добровольчого корпусу»

Командир Російського добровольчого корпусу (складеного переважно з громадян Росії підрозділу ЗСУ) Денис Капустін живий, повідомило 1 січня Головне управління розвідки. Про це заявив у опублікованому відеозверненні командир «Спецпідрозділу Тимура».

«Провал спецслужб РФ – командир РДК Денис Капустін живий, а отримані пів мільйона доларів за його ліквідацію посилять спецпідрозділи ГУР», – заявили в розвідці.

У опублікованому відео також з’явилися Капустін і очільник управління Кирило Буданов.

За твердженням ГУР, вбивство Капустіна замовили російські спецслужби, на нього виділили 500 тисяч доларів.

«У результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор владімір путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб – замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців», – йдеться в повідомленні.

Управління додає, що українська сторона отримала виділені кошти.

Буданов привітав командира РДК «з поверненням до життя» і доручив повертатися до виконання бойових завдань.

Як доповів сам Капустін, сили РДК продовжують виконувати задачі на визначених ділянках, а його відсутність «ніяк не вплинула на якість і успіх втілення бойових задач».

«Готовий висуватися в район виконання й продовжувати командувати підрозділом РДК», – додав він.

Про загибель Капустіна стало відомо 27 грудня: у РДК повідомили, що він загинув на Запорізькому напрямку фронту під час виконання бойового завдання.

«Російський добровольчий корпус» – збройне формування, яке воює на боці України і складається переважно з російських громадян. Згідно з заявами бійців РДК, їхня мета – «звільнення своєї землі від путінського режиму». У Росії РДК визнано терористичною організацією.



