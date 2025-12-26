СБУ: російський агент намагався вбити офіцера ГУР у Києві, його затримали

Служба безпеки України затримала в Києві агента російської ФСБ, який планував вбивство офіцера Головного управління розвідки – про це пресслужба СБУ заявила 26 грудня.

Відомство звітує про багатоетапну спецоперацію контррозвідки в Києві, в ході якої викрили спробу агента ФСБ ліквідувати українського військового в центрі Києва.

«Співробітники СБУ затримали кілера «на гарячому», коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів. Як встановило розслідування, замах на вбивство здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни. Ворог завербував фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах», – йдеться в повідомленні.

За версією слідства, чоловік видавав себе за туриста. Він спершу зупинився в Первомайську на Миколаївщині, де купив кілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для законспірованого зв’язку з ФСБ.





Згодом чоловік виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної жертви, орієнтовні геолокації та координати схрону, де він забрав пістолет з набоями. За вбивство йому нібито обіцяли 50 тисяч доларів та легалізацію в одній з країн Євросоюзу.

СБУ додає, що на місці замаху на українського розвідника в затриманого вилучили зброю з боєприпасами та смартфон із доказами контактів із ФСБ. Йому повідомили про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, пособництві державі-агресору та незаконному поводженні зі зброєю.

Підозрюваного взяли під варту. У разі обвинувального вироку йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Головне управління розвідки не коментувало публічно замах на свго офіцера.

Ім’я затриманого та його позицію щодо обвинувачення СБУ не розголошує. ФСБ наразі не коментувала це повідомлення.

Днями Служба безпеки завершила розслідування й направила до суду обвинувальний акт на підозрюваного в роботі на ФСБ, який у липні цього року, за даними слідства, готував теракт у Львові.



