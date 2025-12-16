ОГП: правоохоронці виявили пістолет, з якого було вбито Парубія

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що у ході слідчих дій у справі про вбивство народного депутата України, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія виявлено пістолет, з якого було вбито парламентаря.

«У ході слідчих дій та спільних оперативних заходів виявлено й вилучено пістолет, з якого було вбито Андрія Парубія. Саме цю зброю підозрюваний намагався приховати у спеціально облаштованому «схроні», – написав він у телеграмі.

За словами Кравченка, правоохоронці також отримали нові докази, які свідчать про вчинення підозрюваним не лише умисного вбивства, а й низки тяжких злочинів проти основ національної безпеки України.

Дії підозрюваного у вбивстві Парубія додатково кваліфікували за статтями «державна зрада» та «виправдовування та глорифікація збройної агресії РФ».

За даними слідства, підозрюваний діяв на користь спецслужб РФ в умовах воєнного стану – передавав інформацію про розміщення та переміщення підрозділів Збройних Сил України; надавав розвідувальні матеріали для координації диверсійної діяльності.

Також в ОГП повідомляють про задокументовані факти публічного виправдовування ним агресії РФ, глорифікації дій держави-агресора та заперечення факту війни, розпочатої у 2014 році.

Учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

1 вересня силовики на Хмельниччині затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова. 2 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Сцельніков перед початком засідання поспілкувався з журналістами і визнав провину у вбивстві. Мотивом своїх дій він назвав «особисту помсту українській владі». При цьому підозрюваний заявив, що інформація в ЗМІ про те, що його шантажували російські спецслужби, не відповідає дійсності, і він з ними не співпрацював.

3 жовтня Служба безпеки України заявила, що зібрала «беззаперечні докази», які свідчать про те, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення російських спецслужб. Йому повідомили ще одну підозру: в державній зраді, заявили в СБУ.

За даними Офісу генерального прокурора, справу про вбивство доти розслідували за статтями про незаконне поводження зі зброєю і про посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.



