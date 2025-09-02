В ОГП повідомили про перекваліфікацію підозри у справі про вбивство Парубія

Прокуратура перекваліфікувала підозру у справі про вбивство народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, повідомив Офіс генерального прокурора.

«За погодженням керівника Львівської обласної прокуратури у кримінальному провадженні за фактом убивства народного депутата України Андрія Парубія змінено раніше повідомлену підозру. З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) і ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України», – йдеться в повідомленні.

З огляду на це прокуратура доручила подальше проведення досудового розслідування Слідчому відділу управління СБУ у Львівській області.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Раніше дії підозрюваного кваліфікували за статтями про умисне вбивство і незаконне поводження зі зброєю.

2 вересня підозрюваному у вбивстві 52-річному львів’янину Михайлові Сцельнікову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Сцельніков перед початком засідання поспілкувався з журналістами і визнав провину у вбивстві. Мотивом своїх дій він назвав «особисту помсту українській владі».

При цьому підозрюваний заявив, що інформація в ЗМІ про те, що його шантажували російські спецслужби, не відповідає дійсності, і він з ними не співпрацював.

За словами підозрюваного, він хоче якнайшвидшого вироку в своїй справі, щоб бути обміняним на військовополонених, які перебувають в РФ, і потрапити до Росії, щоб шукати там тіло свого сина.

Крім того, підозрюваний заявив, що обрав для вбивства Андрія Парубія, бо той «був поруч».

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах стверджували, що саме шантажем щодо місця перебування тіла сина російські спецслужби змусили підозрюваного співпрацювати з ними. На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що слідство не виключає жодної з версій у справі про вбивство Парубія, але версія російського сліду вважається пріоритетною.

Джерела Радіо Свобода у правоохоронних органах повідомили, що під час перших допитів підозрюваний зізнався у скоєному і розповів про свої контакти з представниками Росії, заявивши, що вийшов з ними на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.

Підозрюваний, за свідченням джерел, повідомив своїм контактам в РФ, що проживає у Львові і розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив «неодноразово».

У подальшому, продовжуючи спілкування з представниками з РФ, він почав підготовку до вбивства: отримав зброю, придбав спорядження – велосипед та шолом, а також за підробленими документами купив авто, на якому стежив за політиком. За даними джерел редакції, ця інформація була озвучена під час перших допитів підозрюваного – наразі її перевіряє слідство.

Тим часом, як повідомило 2 вересня «Слідство.Інфо», син підозрюваного воював у 93-й бригаді й загинув у Бахмуті на Донеччині в травні 2023 року.

Пресофіцерка 93-ї ОМБр Ірина Рибакова повідомила виданню, що Михайло-Віктор Сцельніков із позивним «Лемберґ» воював у розвідці 3-го мехбату. Офіційно він вважається зниклим безвісти з 20 травня 2023 року, бо його тіло не вдалося забрати з поля бою, повідомила «Слідству.Інфо» голова патронатної служби 93-ї ОМБр Аліна Карнаухова.

Військовослужбовці зі Львова, які знали Михайла-Віктора Сцельнікова, що був добровольцем з 2022 року, по службі, розповіли Радіо Свобода, що син не спілкувався з батьком і не поділяв його погляди. Батьки Михайла-Віктора Сцельнікова були давно розлучені.

За словами прокурора області Миколи Мерета, підозрюваний Михайло Сцельніков ніде не працював останнім часом.

Народного депутата від «Європейської солідарності» Андрія Парубія, який очолював Верховну Раду у 2016-2019 роках, застрелили у Львові 30 серпня. У ніч на 1 вересня стало відомо про затримання підозрюваного у вбивстві.

У Львові 2 вересня відбувся похорон Андрія Парубія.