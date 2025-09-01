Вбивство Парубія: правоохоронці припускають причетність спецслужб Росії – СБУ

Співробітники Служби безпеки України, Національної поліції та Офісу генерального прокурора вважають, що до організації вбивства Андрія Парубія «можуть бути причетні російські спецслужби» – про це йдеться в повідомленні СБУ 1 вересня.

Згідно з ним, відповідну інформацію правоохоронці отримали у ході першочергових слідчо-оперативних заходів із затриманим підозрюваним у вбивстві.

«Злочин має ознаки замовного характеру. Є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб Російської Федерації. Ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази», – йдеться в коментарі начальник управління СБУ у Львівській області Вадима Онищенка.





СБУ додає, що слідчі дії у справі тривають. Про подальший перебіг розслідування та нові підтверджені факти щодо скоєння злочину відомство обіцяє інформувати додатково.

Учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

Опівночі 1 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві політика. Того ж дня Офіс генерального прокурора проінформував, що затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у цьому вбивстві.







