У вбивстві Парубія «є російський слід» – голова Нацполіції

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив зранку 1 вересня, що в убивстві українського політика Андрія Парубія є «російський слід», але не став розкривати причин такого твердження.

«Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен», – написав високопосадовець.

Він подякував колегам-правоохоронцям за швидке затримання підозрюваного, відзначивши, що «нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати».

Раніше, вночі 1 вересня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що підозрюваного в убивстві Андрія Парубія затримали на Хмельниччині.

Учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

Суспільному мовнику в правоохоронних органах повідомили, що постріли зробила людина, одягнена як кур’єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Президент Володимир Зеленський заявив, що для пошуку залучені всі необхідні сили й засоби.