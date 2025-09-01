Парубій не просив про надання охорони з боку поліції чи СБУ – Нєбитов

Колишній голова Верховної Ради України, народний депутат Андрій Парубій не звертався до поліції чи Служби безпеки України про надання охорони. Про це 1 вересня на брифінгу у Львові повідомив заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Він підтвердив, що версія про замовлення вбивства політика з боку Росії розглядається.

«Сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення Російської Федерації», – сказав високопосадовець.

Раніше про наявність «російського сліду» в убивстві Парубія заявляв голова Національної поліції України Іван Вигівський.

31 серпня в Управлінні державної охорони України (УДО) офіційно відреагували на повідомлення у ЗМІ, що Андрій Парубій нібито звертався з проханням надати йому державну охорону за пів року до загибелі, але отримав відмову.

Там зазначили, що згідно зі статтею 6 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», державна охорона забезпечується визначеному колу посадовців – голові Верховної Ради, прем’єр-міністру, голові Конституційного суду, голові Верховного суду, міністру закордонних справ, генеральному прокурору, міністру оборони, першому заступнику голови парламенту, першому віцепрем’єру та заступнику голови Верховної Ради.

У разі припинення повноважень, відповідно до чинного законодавства, особа має право на охорону ще протягом одного року — за винятком випадків, коли є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили.

В УДО прямо не підтвердили й не заперечили факт звернення Парубія щодо охорони, а також не згадали, чи справді була відмова.

1 вересня Офіс генерального прокурора проінформував, що затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у цьому вбивстві.

Опівночі 1 вересня про затримання підозрюваного у вбивстві політика повідомив президент України Володимир Зеленський.

Учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

Суспільному мовнику в правоохоронних органах повідомили, що постріли зробила людина, одягнена як кур’єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Президент Володимир Зеленський заявив, що для пошуку залучені всі необхідні сили й засоби.