Новини | Політика

Парубій не просив про надання охорони з боку поліції чи СБУ – Нєбитов

Голова Верховної Ради Андрій Парубій, архівне фото, 2019 рік
Голова Верховної Ради Андрій Парубій, архівне фото, 2019 рік

Колишній голова Верховної Ради України, народний депутат Андрій Парубій не звертався до поліції чи Служби безпеки України про надання охорони. Про це 1 вересня на брифінгу у Львові повідомив заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Він підтвердив, що версія про замовлення вбивства політика з боку Росії розглядається.

«Сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення Російської Федерації», – сказав високопосадовець.

Раніше про наявність «російського сліду» в убивстві Парубія заявляв голова Національної поліції України Іван Вигівський.

31 серпня в Управлінні державної охорони України (УДО) офіційно відреагували на повідомлення у ЗМІ, що Андрій Парубій нібито звертався з проханням надати йому державну охорону за пів року до загибелі, але отримав відмову.

Там зазначили, що згідно зі статтею 6 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», державна охорона забезпечується визначеному колу посадовців – голові Верховної Ради, прем’єр-міністру, голові Конституційного суду, голові Верховного суду, міністру закордонних справ, генеральному прокурору, міністру оборони, першому заступнику голови парламенту, першому віцепрем’єру та заступнику голови Верховної Ради.

У разі припинення повноважень, відповідно до чинного законодавства, особа має право на охорону ще протягом одного року — за винятком випадків, коли є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили.

В УДО прямо не підтвердили й не заперечили факт звернення Парубія щодо охорони, а також не згадали, чи справді була відмова.

1 вересня Офіс генерального прокурора проінформував, що затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у цьому вбивстві.

Опівночі 1 вересня про затримання підозрюваного у вбивстві політика повідомив президент України Володимир Зеленський.

Учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

Суспільному мовнику в правоохоронних органах повідомили, що постріли зробила людина, одягнена як кур’єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Президент Володимир Зеленський заявив, що для пошуку залучені всі необхідні сили й засоби.

