Убивство Андрія Парубія: версії і мотиви

Дивіться включення із Майдану, де прощаються із Андрієм Парубієм.

На Майдані Незалежності у Києві проходить вечір пам'яті убитого українського політика, народного депутата кількох скликань, колишнього спікера парламенту і секретаря РНБО, учасника усіх революцій незалежної України, коменданта Майдану під час Революції гідності Андрія Парубія.

Вбивство Парубія: поліція повідомляє нові деталі

Серед версій убивства, які розглядають правоохоронці - і російський слід. Що відомо на цей момент?

Джерела Радіо Свобода повідомляють, що під час допитів підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному і розповів про свої контакти з РФ: він нібито вийшов з ними на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.

Що про це відомо? Які ще версії розглядає слідство? Хто замовник убивства?

Про це дивіться у програмі Свобода Live: