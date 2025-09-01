Під час допитів підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному і розповів про свої контакти з РФ – джерела

Під час перших допитів підозрюваний у вбивстві народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з представниками Росії, заявивши, що вийшов з ними на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Про це повідомляють джерела Радіо Свобода у правоохоронних органах.

1 вересня Офіс генерального прокурора проінформував, що затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у цьому вбивстві. Тривають слідчі дії, отримати офіційну позицію підозрюваного та його захисту редакції наразі не вдалось.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а в 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку. Далі, з його слів, він почав моніторити російські соцмережі, щоб знайти більше інформації про долю сина. Згодом почав спілкуватися з представниками РФ (наразі слідством невстановленими – ред.), які нібито надали йому інформацію, що син загинув.

Зі слів підозрюваного, представники РФ у розмові начебто виправдовували дії Росії в війні проти України і, навпаки, звинувачували українських можновладців у її розв’язанні.

Підозрюваний, за свідченням джерел, повідомив своїм контактам в РФ, що проживає у Львові і розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив «неодноразово».

У подальшому, продовжуючи спілкування з представниками з РФ, він почав підготовку до вбивства: отримав зброю, придбав спорядження – велосипед та шолом, а також за підробленими документами купив авто, на якому стежив за політиком.

За даними джерел редакції, ця інформація була озвучена під час перших допитів підозрюваного – наразі її перевіряє слідство.

Раніше «5 канал» з посиланням на власні джерела повідомляв про те, що спецслужби РФ «шантажували підозрюваного інформацією про те, де знаходиться тіло його сина-військовослужбовця ЗСУ».

Журналісти видання «Високий замок» з посиланням на свої джерела також повідомляли про те, що «росіяни, скориставшись трагедією батька, сказали йому, що віддадуть тіло сина за вбивство будь-якого відомого українського політика».

Учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де він жив. На місці вбивства знайшли вісім гільз.

Співробітники Служби безпеки України, Національної поліції та Офісу генерального прокурора вважають, що до організації вбивства Андрія Парубія «можуть бути причетні російські спецслужби» – про це йдеться в повідомленні СБУ 1 вересня.



